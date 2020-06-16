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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر تشهد طفرة بالنقل العام والطرق حققت سيولة مرورية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:40 ص
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن هيئة النقل العام خلال الست سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت العديد من الإنجازات واستطاعت توفير سبل الراحة للمواطنين، وخاصة أن الهيئة كانت تعاني من خسائر فادحة بالإضافة إلى عدم وجود أي سيولة للصيانة والتجديد.

وأوضح النائب - في بيان اليوم - أن الهيئة نجحت في تخفيف الضغط على الحركة المرورية على شبكة الطرق فضلا عن توفير الأمان للمواطنين في التنقل والحد من الحوادث، كما حقق الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أن شبكات الطرق القومية التى شهدت مصر تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت وبشكل كبير في إحداث نهضة تنموية كبيرة وجذب مزيد من المستثمرين وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية فضلًا عن فتح الباب للاستثمار في المدن الجديدة ومدن الصعيد ومدن الجيل الرابع التى شغلت عدد كبير من الأيدى العاملة والشركات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروعات عملاقة لأول مرة في تاريخ مصر، والتي جاء أبرزها المشروع القومي للطرق والكباري بأطوال 7 آلاف كيلو متر، وشهد أسطول النقل العام أتوبيسات "ذكية" مزودة بخدمات انترنت وتكييف، وواي فاي، وشحن يو اس بي، ومنفذ موسيقي ودفع التذكرة عبر كارت إلكتروني.

ولفت إلى أنه دخل الخدمة لأول مرة الأتوبيس ذو دورين القاهرة وهو صناعة مصرية، كما شهدت مصر لأول مرة دخول أتوبيس الغاز الطبيعى أسطول الحافلات بالقاهرة، حيث بلغت تكلفة الأتوبيس 3 مليون و650 ألف جنيه، وبالتالي توفير وسيلة نقل جماعي مريحة بهدف حث أصحاب السيارات على استقلالها وتحقيق سيولة مرورية في شوارع العاصمة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، وكذلك إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء عدد 21 محور كوبري علي النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه.

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