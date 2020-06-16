برلمانى يثمن دراسة الحكومة غلق المحلات التجارية ليلا بعد كورونا

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بدراسة الحكومة غلق المحلات التجارية في وقت محدد ليلا بعد الانتهاء من أزمة كورونا، مؤكدا أنه يهدف إلى تنظيم الوقت، حيث أن الزيادة السكانية فرضت واقعًا بأن تكون المحلات مفتوحة على مدار الـ24 ساعة، وأن غلقها ليلا بعد كورونا يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة.وأكد متولي، في بيان له، أن غلق المحلات التجارية ليلا في توقيت محدد هو مطبق في كثير من الدول وأثره يتضح في كثير من النواحي، وله فوائد عدة أولها تحقيق توفير كبير في حجم استهلاك الطاقة سواء الكهربية أو الوقود، توفير استهلاك شبكة الطرق لعدة ساعات بما يسهم في الحفاظ عليها لمدة أطول.وأوضح أن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية يسهم بشكل كبير في تنظيم الوقت وحصول المواطن على قسط من الراحة لأداء عمله بصورة أكثر نشاطًا مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من معدلاتها.وأكد أهمية هذه الخطوة في تقليل نسبة التلوث إلى جانب الشق الاجتماعي المتعلق بالترابط الأسري وتواجد الأب لوقت أطول وسط الأسرة بما يخرج نشء على قدر من التربية والوعي.