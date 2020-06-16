27 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة مدينة طوكيو اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأشارت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إلى أن عدد الحالات المسجلة اليوم يعد أقل من الحصيلة المسجلة أمس الإثنين، والتي بلغت 48 حالة بالفيروس التاجي.وكانت طوكيو قد حددت خارطة طريق تتكون من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن إعادة فتح المتاحف والمدارس والمنشآت الرياضية بدون وجود جمهور خلال المرحلة الأولى، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ أواخر مايو الماضي.