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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تضامن الغربية»: صرف 50 مليون جنيه مساعدات «تكافل وكرامة»

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:26 م
أماني النادري
أماني النادري
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلنت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، البدء فى صرف المستحقات الشهرية لبرنامج "تكافل" بكافة مكاتب البريد والأماكن المخصصة لذلك، تنفيذًا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعى، مع استخدام كافة سبل الاحتياطات الاحترازيه لفيروس كورونا.

وأكدت أن المستفيدين من المساعدات الشهرية من برنامج "تكافل وكرامة" 105 آلاف و65 أسرة بجميع مراكز المحافظة، حيث يتم صرف 550 ألفًا و267 فيزا "كرامة" وهى مساعدة فرديه لذوى الاحتياجات الخاصه وغير القادرين على العمل.

وأضافت أنه يتم صرف 52 ألفًا و798 فيزا "تكافل" وهى مستحقة للأسرة ذات الأطفال، ورب الأسرة من العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه تم استلام 3400 فيزا جديدة، 2700 فيزا كرامة 1600 فيزا تكافل، وتم إرسالها إلى الإدارات الاجتماعية لاتخاذ إجراءات التحقق من الاستحقاق، وجارٍ تسليم الفيز الجديدة لعملاء تكافل وكرامة من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأشارت إلى أنه يتم الصرف من كافة منافذ البريد بناء على التعليمات الصادرة بتواريخ الصرف لهيئة البريد من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، بإجمالى 50 مليون و375 ألفًا و55 جنيهًا لاغير.

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