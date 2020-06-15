طارق لطفي: استئناف تصوير «القاهرة كابول» بعد عودة الطيران

قال الفنان طارق لطفي إن عرض مسلسل «القاهرة كابول» كان مقررا في شهر رمضان 2020، لكن بسبب جائحة كورونا توقف التصوير.وأضاف «لطفي» في تصريحات لـ«الدستور» أن «القاهرة كابول» توقف بسبب ضرورة السفر إلى دولة إنجلترا لتصوير بعض المشاهد، خاصة في ظل انتشار الفيروس، وتأجل عرض العمل لرمضان 2021.وأوضح أنه سيتم استئناف الطيران بعد عودة الطيران، معبرا عن سعادته بالمشاركة في «القاهرة كابول» وأنه سيعرض في رمضان 2021.