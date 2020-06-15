الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء اليوم اجتماعه الأسبوعي بمقر المطرانية دون حضور، وذلك عبر البث المباشر "أونلاين".وتنظم إيبارشية ملوي اجتماعات روحية أسبوعية يشارك فيها الكهنة (أونلاين)؛ بهدف دعم أقباط الإيبارشية روحيًا منذ قرار غلق الكنائس للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.