«هزيمة الفيروس».. تعافى العشرات من «كورونا» فى المحافظات

كتب: هبة عويضة - مصطفى فتحى -عمرو الشامى - ولاء القاضى محمود عبدالعال -مصطفى علم الدين - ياسمين شعيب - كريم أنور محمد أبوشادى

شهد عدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، خروج عشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم من مرض «كوفيد- ١٩» الذى يسببه الفيروس، وذلك بفضل جهود الأطقم الطبية بمختلف مناطق الحجر الصحى.ففى الإسكندرية، أعلنت إدارة المدينة الجامعية بسموحة عن ارتفاع عدد المتعافين إلى ٣٨٧ حالة، بعد مغادرة ٤ متعافين جدد عقب تماثلهم للشفاء بمقر الحجر الصحى المخصص لعلاج الحالات البسيطة من مصابى الفيروس.وقالت الدكتورة هبة عبدالكريم، مدير عزل المدينة الجامعية بـ«سموحة»، لـ«الدستور»، إن المدينة استقبلت ٥ حالات جديدة لتلقى العلاج، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المحولين للعزل المنزلى ١٠٢ حالة طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.وبلغ إجمالى الحالات التى تستوجب الرعاية الصحية وتم تحويلها لمستشفيات العزل ٧٥ حالة، مشيرة إلى أن عدد نزلاء الحجر الصحى الذين يتلقون الرعاية بالمدينة الجامعية بسموحة الآن ٤٥ حالة.من جانبها، أعلنت إدارة الحجر الطبى بالمدينة الشبابية بأبوقير عن خروج ١٠ حالات جديدة من المتعافين ليرتفع عدد حالات المتعافين والخروج إلى ٤٩٠ بعد قضاء فترة «النقاهة».وقال مسئول بمستشفى عزل المدينة الشبابية فى أبوقير إن الطاقم الطبى احتفل بخروج ١٠ حالات جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء والتعافى ارتفعت بعد قضاء فترة النقاهة.كما أعلنت إدارة العزل الطبى بمستشفى العمال بكرموز غرب الإسكندرية عن خروج ٦ حالات جديدة من المتعافين بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لها.وقال مسئول بمستشفى كرموز العمالى إن الطاقم الطبى احتفل بخروج ٦ حالات جديدة من المتعافين ليرتفع عدد الحالات إلى ٢٢ حالة، فيما وصل عدد حالات الإصابة إلى ٥٧ حالة. وفى كفرالشيخ، ارتفعت حالات التعافى منذ بدء الأزمة إلى ما يقرب من ٢١٠ حالات، وذلك بفضل مجهودات الفريق الطبى بمستشفيات العزل.وكشف مصدر مطلع بمديرية الصحة بالمنوفية عن وصول عدد حالات التعافى إلى ٧٩٠ حالة تعاف نهائى، بجانب ١٨٥ حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالمحافظة.وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن عدد المتعافين ارتفع إلى ٢١٨ حالة وذلك بعد تسجيل محافظة سوهاج، أمس، ٢٦ حالة شفاء من فيروس كورونا.وشهد مركز التعليم المدنى المخصص للحجر الصحى بمحافظة مطروح ارتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا والخروج إلى ٤٩ شخصًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.وكشف أحمد عبدالخالق، مدير تشغيل مركز التعليم المدنى المخصص للحجر الصحى، عن أن ١١ شخصًا يتلقون الآن الرعاية الطبية الكاملة داخل المركز، مشيرًا إلى أن إجمالى الحالات التى تم استقبالها ٦٣ شخصًا.وتابع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن عدد المتعافين وصل إلى ٢٦٢ متعافى، بينما يتواجد ٤١١ مريضًا خاضعًا لإجراءات العزل والرعاية الصحية، سواء فى المستشفيات، أو فى عزل منزلى تحت إشراف طبى.وكشف مصدر بمديرية الصحة بأسيوط عن خروج ٧ حالات بعد تماثلها للشفاء، مشيرًا إلى أن مستشفيات العزل بمحافظة أسيوط استقبلت ١٧٠٠ حالة اشتباه من بينها ٨٠٠ حالة إيجابية و٢٠٠ حالة شفاء، و٥٠٠ حالة تحت العلاج و٩٠ حالة وفاة.من جانبه، أعلن الدكتور حسام فتحى، المتحدث الرسمى لمستشفى العزل الصحى لعلاج مصابى فيروس كورونا بإسنا، أمس، عن تعافى ٢٢ حالة من بينها متعافون كانوا يعانون حالات متقدمة من الإصابة، وسيدة حامل بالشهر السادس، وذلك عقب خضوعها لرعاية طبية مكثفة على مدار ٢٤ ساعة متواصلة.وقال، لـ«الدستور»، إن الفريق الطبى بالمستشفى يبذل جهودًا مضنية سعيًا منه لمساعدة المرضى على التعافى، حيث إن الرعاية المكثفة هى السبيل لإنقاذ المرضى، خاصة هؤلاء الذين يعانون مراحل متقدمة من الإصابة.وأشار إلى أن المستشفى يعمل على تطبيق البروتوكول العلاجى الصادر عن وزارة الصحة إلى جانب تطبيق الجانب الاجتهادى من جانب الفريق الطبى الذى أظهر حتى الآن تقدمًا من حيث تحقيق أعلى معدل للشفاء بين مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، بعدما بلغ عدد إجمالى الحالات المتعافية ٦٦٠ متعافى.وفى الوادى الجديد، أعلنت لجنة متابعة الأزمة عن تعافى ٩ حالات وخروجها من مستشفى عزل الداخلة بعد تماثلها للشفاء، مشيرة إلى أن جميع الحالات المحتجزة بعزل حميات الداخلة والخارجة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة وتحظى باهتمام طاقم الأطباء والتمريض المباشرين لحالتها الصحية المستقرة تمامًا.وأشارت إلى انتهاء مدة العزل المنزلى لـ٣ مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى، لافتًا إلى أن جميع الحالات الإيجابية الجديدة من المخالطين للمصابين أو الوافدين والمترددين على أماكن مرتفعة الإصابات خارج المحافظة.