الشريف: لولا توجيهات الرئيس لانهارت الإسكندرية ومرافقها

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة ستعود أفضل مما كانت عليه فهي عاصمة مخالفات المباني رقم واحد في الإسكندرية، مؤكدا سريان قرار وقف التراخيص للبناء لمدة 6 أشهر.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إزالات مخالفات البناء تتم بصفة يومية بكم كبير وتم إحالة 382 قضية عسكرية ولولا توجيهات الرئيس والقرارات التي تم اتخاذها لانهارت الإسكندرية ومرافقها.وأضاف: أن المشروعات القومية التي تتم في المحافظة، ومنها مشروع تطوير ترعة المحمودية سيعود بالإسكندرية إلى شكلها الجميل.وأشار إلى أنه بداية من يناير 2020 تم إصدار 1995 قرار إزالة وتم تنفيذ ما يزيد علي 1600 قرار، وهو مؤشر قوي مقارنة بالسنوات الماضية.