نائب يقترح صرف الأدوية بروشتة الطبيب فقط

تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حول صرف الأدوية بـ"روشتة" طبيب فقط حتى لا يتم سحب الدواء من الصيدليات بطريقة عشوائية أدت في النهاية إلى نقص العقارات في الآونة الأخيرة.وقال عباس، إنه تزامنًا مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في مصر قام العديد من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بشراء جميع أنواع أدوية الفيتامينات بطريقة كبيرة دون مراعاة أن هناك أسرًا أيضًا تحتاج لمثل تلك العقاقير وعملية شرائهم الزائدة لن تجعلها متوفرة بالصيدليات كما كانت في السابق، مُطالبًا المصريين بكل طوائفهم أن يقوموا بمساندة بعضهم البعض لنتخطى جميعًا أزمة انتشار الوباء بأقرب وقت مُمكن.كما أكد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حول تجنب الإصابة بفيروس كورونا لا مفر من تطبيقها لسلامة المصريين جميعًا.