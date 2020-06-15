رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يقترح صرف الأدوية بروشتة الطبيب فقط

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:45 م
النائب جمال عباس
النائب جمال عباس
أشرف لاشين
طباعة
تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حول صرف الأدوية بـ"روشتة" طبيب فقط حتى لا يتم سحب الدواء من الصيدليات بطريقة عشوائية أدت في النهاية إلى نقص العقارات في الآونة الأخيرة.

وقال عباس، إنه تزامنًا مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في مصر قام العديد من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بشراء جميع أنواع أدوية الفيتامينات بطريقة كبيرة دون مراعاة أن هناك أسرًا أيضًا تحتاج لمثل تلك العقاقير وعملية شرائهم الزائدة لن تجعلها متوفرة بالصيدليات كما كانت في السابق، مُطالبًا المصريين بكل طوائفهم أن يقوموا بمساندة بعضهم البعض لنتخطى جميعًا أزمة انتشار الوباء بأقرب وقت مُمكن.

كما أكد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حول تجنب الإصابة بفيروس كورونا لا مفر من تطبيقها لسلامة المصريين جميعًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

«الصحة»: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان الثانوية العامة

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

عبد العال ردًا على الانتهاكات ضد المصريين بليبيا: كل شىء بحساب

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بكورونا

«مختلف كليًا».. التفاصيل الكاملة لحقيقة فيديو «السكر» المخلوط بدواء الضغط

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا

«الشمس والظلال».. كتاب يناقش الثقافة والأدب والنقد وشئون الذات