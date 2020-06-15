9 إصابات جديدة بكورونا في محافظة الخليل بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.وأضافت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.وأشارت إلى أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، موضحة أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، ارتفع إلى 111 حالة.