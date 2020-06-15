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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تحتفل بالذكرى العشرين لإعلان 15 يونيو بين الكوريتين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:04 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أقام الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، مراسم الاحتفال بالذكرى العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك صباح اليوم الإثنين، وسط تصاعد التوتر بين الكوريتين.

وأكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين، ضرورة تذكر روح الإعلان.

وقال كيم: "ما يجب علينا فعله هو تذكير أنفسنا بروح إعلان 15 يونيو المشترك في الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين الكوريتين على وشك أن تفقد اتجاهاتها"، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأوضح، أن إعلان 15 يونيو المشترك هو حدث تاريخي كان بمثابة لحظة فاصلة لتاريخ الانقسام، مضيفا: "لقد تعلمنا من خلال إعلان 15 يونيو وعملية تنفيذه أنه لا يمكن تحقيق السلام بمفرده".

وأشار إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاحترام والاعتراف المتبادلين، مؤكدا أن السلام ليس لطرف واحد، بل هو مفيد لكلا الطرفين، وسيغير حياة جميع الناس في شبه الجزيرة الكورية بطريقة أفضل.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، إن الكوريتين شهدتا الكثير في تاريخ علاقاتهما في الماضي وستواجهان عددا من التحديات التي يجب التغلب عليها في المستقبل أيضا.

وأكد أن روح إعلان 15 يونيو المشترك لا تخضع للأقوى، بل تخضع للحكم الذاتي، ولا تتطلع إلى المواجهة والانقسام، بل تتطلع إلى السلام والتوحيد. مضيفا: "يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار إذا كنا لا نريد أن نفقد اتجاهاتنا وسط الأزمة الحالية".

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