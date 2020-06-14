«الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن صناعة الدواجن تحقق نجاحات كبيرة وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن مصر تنتج 13 مليار بيضة مائدة سنويًا ويتم استهلاكها.وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تم اعتماد 14 منشأة كبرى من الشركات العاملة صناعة الدواجن كمنشآت خالية من إنفلونزا الطيور، مما سيؤدي إلى فتح الباب للتصدير.ولفت وزير الزراعة، إلى أن الاستثمارات بقطاع الدواجن تبلغ 90 مليار جنيه، وأن نصيب الفرد المصري يستهلك 20 كيلو من لحوم الفراخ سنويًا.من ناحية أخرى، أكد وزير الزراعة، أنه يجب تطوير آليات الري في الدلتا للتوجه للري الحديث، من خلال تقديم تمويل بفائدة ميسرة للرفع من استخدام الري وكفاءة المياه.وأردف: «لا بد نتحول إلى نظم الري الحديثة بحوافز إيجابية وحوافز سلبية، والحوافز الإيجابية تتمثل في تقديم دعم إرشاد صناعي وتقاوي ومنظومة السماد».