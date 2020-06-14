مطار القاهرة يستقبل 350 مصريًا من العالقين بالسعودية









استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة جوية استثنائية لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن قادمة من المملكة العربية السعودية، عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في تلك الظروف.ووصل العائدون البالغ عددهم حوالي 350 مصريًا قادمين من مطار جدة الدولى بالمملكة العربية السعودية على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية، كما استقبل مطار القاهرة الدولي 175 عالقا قادمين من مطار القصيم على متن رحلة شركة «مصر للطيران»، وتم إجراءات الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة؛ للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، وتم السماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية بالمطار عقب توقيعهم على اقرار العزل الذاتي بالمنازل لمدة 14 يومًا متتاليًا، تنفيذًا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.