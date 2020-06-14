إحباط بيع 6 طن جبن رومي فاسد للمواطنين بدمنهور

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لمواجهة قضايا الغش التجاري.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط صاحب ثلاجة لحفظ منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (6 طن سلع غذائية جبنة رومي) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات.