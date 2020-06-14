الإعدام لـ3 متهمين فى «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها في القضية رقم 1214350 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة طوارئ أول مدينة نصر، المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية».وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في جلسة 27 يناير 2020 بإرسال أوراق الدعوى لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية، بشأن إعدام كل من معتز مصطفى حسن، وأحمد عبدالمجيد عبدالرحمن، ومصطفى الطنطاوي محمود، وورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية، أن المتهمين مجرمون في الأرض، لتحكم المحكمة حضورياً بالإعدام شنقاً للمتهمين الثلاثة.وعاقبت المحكمة كلا من علي السيد، ويحيى السيد، ومحمود محمد، وأحمد محمد، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي، وباسم محمد، ومسعد عبدالرحيم، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، وإلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 244.357 جنيها عن الأضرار الناجمة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس بسكرتارية أمين عام مأمورية طرة حمدي الشناوي.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له فجرا العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم، إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.