سياسي فلسطيني: الانقسام ظاهرة سوداء في تاريخ قضيتنا

أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عماد عمر أن الانقسام الفلسطيني ظاهرة سوداء في تاريخ القضية الفلسطينية ويجب العمل على تبييضها ومحوها من الذاكرة رغم ما حملته من مأساة ومعاناة فقد خلالها الوطن أعز رجاله خلال اقتتال داخلي أفضى إلى هذه الظاهرة التي شكلت انعطافة كبيرة على مسار القضية الفلسطينية، أوصلتنا إلى ما نحن اليوم عليه من مشاريع تصفية وتهويد للقضية الفلسطينية.وأكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أحداث الانقسام التي وقعت قبل اربعة عشر عاما تشكل ذكرى أليمة على الشعب الفلسطيني أدت الى تراجع القضية الفلسطينية على المستويين الدولي والعربي.وأشار عمر إلى أن الانقسام لم يكن تأثيره على المستوى السياسي فحسب بل أدى الى انقسام اجتماعي واقتصادي وتعطيل لعدد كبير من مناحي الحياة وخاصة في قطاع غزة.وأوضح عمر أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني هو مفتاح الحل لإنهاء أي أزمات وتحديات يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة المتعلقة بسياسة الضم التي سوف يُقدم عليها بنيامين نتنياهو مطلع الشهر المقبل، وخطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناهيك عن الازمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني المتعلقة بالبطالة وهجرة الشباب والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.