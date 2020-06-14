القوات الجوية السورية تستهدف رتلًا للمسلحين بريف أدلب الجنوبى

شنت القوات الجوية السورية سلسلة غارات جوية استهدفت رتلا من المسلحين أثناء تحركهم في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.ونفذ الطيران الحربي السوري سلسلة من الغارات الجوية استهدفت رتل عربات وآليات للمسلحين الصينيين في تنظيم (الحزب التركستاني) ومسلحي (حراس الدين) مضيفة أن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية حشودا لمسلحي التنظيمين في مناطق سيطرتهما بمحيط جبل الزاوية".وأوضحت أنه تم رصد تحركات معادية للمجموعات المسلحة على الطريق الواصل بين بلدتي "دير سنبل" و"البارة" بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ما استدعى تعاملا سريعا من قبل الطيران الحربي مع هذه التحركات.وأشارت إلى أنه تم تدمير عدة آليات ودراجات نارية مع راكبيها، مرجحة أن تكون المجموعات المسلحة كانت تهدف إلى حشد مقاتليها على محور "البارة - دير سنبل" تحضيرا لمحاولة هجوم جديدة على مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة.