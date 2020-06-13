التضامن: تدشين مقرين لعزل مصابي كورونا بالإسماعيلية والهرم

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إنه منذ بداية جائحة كورونا والدولة تتدخل لحماية دور المسنين والأيتام.وأضافت «القباج»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تعمل على إنشاء مقران للعزل أحدهما في محافظة الإسماعيلية والآخر بمنطقة الهرم، للتعامل مع أي حالات تظهر عليهم أعراض الفيروس.وتابعت: «كل المتواجدين في المؤسسات التابعة للوزارة هم ولادنا وأبناؤنا، وهم في أيد أمينة ونؤدي دورنا على أكمل وجه».وأكدت وزيرة التضامن، أنها تقوم بكل ما يلزم من أجل حماية كبار السن في دور المسنين والأطفال في مؤسسات الرعاية، مضيفة: «تعاملنا مع الحالات المصابة بدار الدكتورة عبلة الكحلاوى على وجه السرعة، لكن الإصابات كانت متسارعة».