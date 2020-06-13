انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

من «ووهان» التى بدأ منها الوباء العالمى، نفى الدكتور على الوعرى، المتخصص فى علوم الأوبئة والأمراض الصدرية، والمقيم فى المدينة الصينية منذ ٢٥ عامًا، ما يشاع عن تخليق فيروس «كورونا المستجد» وانتشاره من أحد مختبرات المدينة، فى ظل الإجراءات الصارمة المطبقة به، وابتعاده عن سوق الحيوانات التى شهدت ظهور حالات الإصابة الأولى.

ودعا الطبيب من أصل فلسطينى، إلى التعايش مع الفيروس، الذى يتوقع ألا ينتهى أبدًا، وأن يستمر فى الوجود مثل فيروسات الإنفلونزا الموسمية وغيرها، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل: ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار، مع عزل المناطق المصابة وتخصيص مستشفيات للتعامل مع الفيروس، أسوة بما فعلته مدينة ووهان ونجحت عبره فى السيطرة على الوباء.

■ بداية.. ما تخصصك ومنذ متى تعيش فى مدينة ووهان الصينية؟

- أنا طبيب متخصص فى البيوتكنولوجى، وتحديدًا الأمراض الصدرية، وأعمل فى شركة «Hubei Topgene Biotechnology»، وهى شركة مطورة تعمل فى مجال الصناعات الكيميائية والصيدلانية وإنتاج المضادات الحيوية والهندسة الوراثية لعلاج الأمراض المستعصية وغيرها، وأقيم فى مدينة ووهان الصينية منذ نحو ٢٥ عامًا.

■ كيف اكتشفت ووهان تفشى فيروس كورونا المستجد؟

- بداية اكتشاف فيروس كورونا المستجد فى ووهان كان عن طريق تسجيل عدد من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوى بين المواطنين، وبعد الفحص المخبرى لمسببات المرض تبين أن السبب غير معروف، أى أنه لا يرجع لفيروسات أو أمراض معروفة من قبل.

وبعد دراسة دقيقة للحالات المصابة تبين أن حالات الالتهاب الرئوى ناتجة عن إصابة فيروسية، وأن المسبب لها يتبع عائلة «كورونا»، لكنه يحمل صفات جديدة.

■ حمّل البعض معهد ووهان المسئولية عن تخليق الفيروس.. فلماذا تم اتهام هذا المعهد بالتحديد؟

- معهد أبحاث ووهان هو مؤسسة تديرها الأكاديمية الصينية للعلوم لدراسة الفيروسات، وهو يقع فى تشونج شيانج بمدينة ووهان، فى مقاطعة «هوبى»، وتأسس عام ١٩٥٦ كمختبر لعلم الأحياء الدقيقة، وفى عام ٢٠١٥ انتهى تجهيز مختبر السلامة البيولوجية بميزانية تصل إلى ٤٤ مليون دولار، وهو معهد أبحاث عالمى يجرى أبحاثًا مهمة فى علم الفيروسات والمناعة.

■ تعمل فى مجال الأوبئة والأمراض الصدرية.. فهل تصدق اتهام المعهد بالمسئولية عن تسرب الفيروس إلى إحدى أسواق المدينة؟

- أنا ضد نظرية تسريب الفيروس من مختبر ووهان لعدة أسباب، أهمها أن إجراءات السلامة مطبقة بشدة فى المختبر، الذى يتبع فى إدارته الأكاديمية العلمية العليا التابعة للحكومة المركزية فى بكين، أى أن إجراءات السلامة داخله مطبقة بصرامة شديدة، كما أنه يقع فى الجزء الجنوبى من المدينة، ويبتعد حوالى ٣٥ كم عن سوق الحيوانات البرية التى تقع فى الطرف الآخر من المدينة، ويفصلهما نهر اليانزى المعروف بعرضه الذى يبلغ نحو ٤ كيلومترات.

وظهور وانتشار الوباء كان يتمركز فى البؤرة المحيطة لسوق الحيوانات البرية، التى كانت الأكثر تضررًا من ناحية تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بالفيروس، فيما ظلت نسبة تسجيل الإصابات فى محيط مختبر ووهان للفيروسات ضئيلة جدًا، وهذا يؤكد عدم تسرب الفيروس منه.

وإلى جانب ذلك دقق عدد كبير من العلماء والباحثين بعلوم الفيروسات السلالة الجينية للفيروس، واجتمعت آراؤهم على أنه ليس من صنع الإنسان، وذلك استنادًا لمكان الطفرة الجينية على شريط سلالة الفيروس، التى كشفت عن حدوثها عشوائيًا وبعوامل طبيعية يصعب على الإنسان صنعها.

وأخيرًا فإن الدراسات التى زعمت أن الفيروس بدأ بالانتشار من ووهان منذ ٤ أغسطس الماضى لا تستند للبرهان العلمى، خاصة دراسة جامعة هارفارد الأمريكية التى استندت نتائجها إلى تحليل كثافة حركة المرور بمنطقة المختبر والمستشفيات المجاورة، وتحليل كلمات البحث على الإنترنت وغير ذلك.



إخصائى أوبئة ووهان