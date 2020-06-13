ليلى علوي تكشف سر إطلاق لقب «تفاحة» عليها
السبت 13/يونيو/2020 - 06:28 م
سناء إسماعيلطباعة
كشفت الفنانة ليلى علوي عن سر إطلاق لقب تفاحة عليها والعمل الذي تسبب في ذلك، والذي يعود تاريخ طرحه لـ٢٣ عامًا.
ونشرت ليلى علوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، صورة من العمل، وعلقت عليها قائلة: "زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولولها "تفاحة" وبين "أبوعلي"، ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة"، وكان أول حد سماني بيه المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي اللي مش ممكن هننسى أعماله".
ونشرت ليلى علوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، صورة من العمل، وعلقت عليها قائلة: "زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولولها "تفاحة" وبين "أبوعلي"، ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة"، وكان أول حد سماني بيه المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي اللي مش ممكن هننسى أعماله".
زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولوها "تفاحة" وبين "أبو علي"،— ليلي علوي (@LailaEloui) June 13, 2020
ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة" وكان أول حد سماني بيه المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي اللي مش ممكن هننسى أعماله
مين فيكم لسة ما شافش الفيلم؟#تفاحة#ليلى_علوي#Laila_eloui pic.twitter.com/a1ZLVlT1Hm