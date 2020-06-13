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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ليلى علوي تكشف سر إطلاق لقب «تفاحة» عليها

السبت 13/يونيو/2020 - 06:28 م
ليلى علوي
ليلى علوي
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة ليلى علوي عن سر إطلاق لقب تفاحة عليها والعمل الذي تسبب في ذلك، والذي يعود تاريخ طرحه لـ٢٣ عامًا.

ونشرت ليلى علوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، صورة من العمل، وعلقت عليها قائلة: "زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولولها "تفاحة" وبين "أبوعلي"، ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة"، وكان أول حد سماني بيه المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي اللي مش ممكن هننسى أعماله".

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