«التنمية المحلية»: نسترد حق الشعب بإزالة التعديات على الأراضي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قدم تقريرًا لرئيس مجلس الوزراء عن جهود المحافظات المصرية في التعامل مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي.وأشار الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه خلال الفترة ما بين 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الحالي تم إزالة 12425 مخالفة بناء بواقع 6278 إزالة على أملاك الدولة بمساحة تفوق 4.6 مليون متر مربع.وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمة المحلية، أن عملية إزالة التعديات على الأراضي هو استرداد لحق الشعب، لافتًا إلى أن ما يتم إزالته حاليًا هي مباني تم بناؤها قبل 11 شهر أي بعد أصدار قانون التصالح، معقبا: "قولنا إن من يريد البناء عليه أن يقدم للحصول على رخصة للبناء".