آمال ماهر تختتم حفل الأهرامات بـ«طوبة فوق طوبة»

اختتمت المطربة آمال ماهر حفلها في الأهرامات، المذاع على فضائية «إم بي سي» بقيادة المايسترو هاني فرحات، بأغنية «طوبة فوق طوبة».وقدمت آمال ماهر في الحفل أغنياتها الشهيرة (عيني عليكي يا طيبة- اديني فرصة- على أد الشوق- انت وحدك».وشكرت كل العازفين الذين ساعدوها في إقامة الحفل وكذلك المايسترو هاني فرحات.