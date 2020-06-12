رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

إعلان خطوبة ابنة أصالة نصري.. ورد فعل غريب من الجمهور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:40 م
أصالة
أصالة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أعلن برنامج ET بالعربي، على إنستجرام، خطوبة الدكتورة شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، على الدكتور المصري معتز نصير.

ونشر البرنامج، صورتين الأولى تجمع أصالة وابنتها شام، والثانية تجمع شام والطبيب معتز نصير.

وتفاعل الجمهور، مع خبر إعلان الخطوبة باندهاش، حيث كادت تختفي تعليقات المباركة، وسط تساؤلات "هي مش متجوزة؟".

ولم تعلن أي من أصالة نصري، أو ابنتها شام الذهبي، عن خبر الخطوبة، من معتز نصير الذي ظهر قبل أشهر مع شام، عبر صورة على حسابها على تطبيق إنستجرام.

وفي نوفمبر الماضي، تأكد خبر انفصال شام الذهبي عن زوجها المصري أحمد جوهر بعد سؤال تعرضت له «شام» من أخيها آدم طارق العريان، خلال لقاء مع برنامج «ذا إنسايدر بالعربي».

وسأل «آدم» أخته «متى ستتزوجين ثانية؟» لتجذب «شام» منه الميكروفون بعد هذا السؤال المحرج قبل أن تجيب عليه.

وقالت شام، إنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة، لكن لم يتقدم لها أحد.

موضوعات متعلقة

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي

أدباء الإسكندرية يحيون سهرة في حب أحمد قاصد كريم

ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

ايمان عادل تكتب: خيانة عبلة الرويني لنساء محمود درويش