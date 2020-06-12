إعلان خطوبة ابنة أصالة نصري.. ورد فعل غريب من الجمهور

أعلن برنامج ET بالعربي، على إنستجرام، خطوبة الدكتورة شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، على الدكتور المصري معتز نصير.ونشر البرنامج، صورتين الأولى تجمع أصالة وابنتها شام، والثانية تجمع شام والطبيب معتز نصير.وتفاعل الجمهور، مع خبر إعلان الخطوبة باندهاش، حيث كادت تختفي تعليقات المباركة، وسط تساؤلات "هي مش متجوزة؟".ولم تعلن أي من أصالة نصري، أو ابنتها شام الذهبي، عن خبر الخطوبة، من معتز نصير الذي ظهر قبل أشهر مع شام، عبر صورة على حسابها على تطبيق إنستجرام.وفي نوفمبر الماضي، تأكد خبر انفصال شام الذهبي عن زوجها المصري أحمد جوهر بعد سؤال تعرضت له «شام» من أخيها آدم طارق العريان، خلال لقاء مع برنامج «ذا إنسايدر بالعربي».وسأل «آدم» أخته «متى ستتزوجين ثانية؟» لتجذب «شام» منه الميكروفون بعد هذا السؤال المحرج قبل أن تجيب عليه.وقالت شام، إنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة، لكن لم يتقدم لها أحد.