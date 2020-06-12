تخاريف مفتي أردوغان.. «الغرياني»: لا يجوز الشراء من الدول العربية

أثار مفتي ليبيا المعزول والمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصادق الغرياني، الذي يعيش في تركيا، اليوم، الجدل مجددًا بسبب فتاوى سوداء، أدت إلى مزيد من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الليبين، وكان أحدثها أنه لا يجوز شراء سلع من دول عربية.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، قال الغرياني إنه لا يجوز شراء سلع من الدول التي اعتبرها عدوة مثل مصر وغيرها، مشيرًا إلى دول تتهمها حكومة الوفاق وميليشيات متحالفة معها بالوقوف ضدها.كما أضاف بحسب منشور على فيسبوك: «لا يجوز شراء سلع من مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا، لأن التجارة معهم تقوية لهم» وفق قوله.