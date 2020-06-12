رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بث فيلم «ونس» على منصة «الفيلم العربي» غدًا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:19 م
فيلم ونس
فيلم ونس
أ ش أ
طباعة
تعرض منصة «مصنع الفيلم العربي القصير»، في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء غد السبت، الفيلم الروائي القصير «ونس» للمخرج المصري أحمد نادر، ضمن أسبوع الفيلم القصير الذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.

«ونس» فيلم روائي قصير بطولة النجمين عبدالرحمن أبوزهرة ورجاء حسين، الفيلم تدور أحداثه في إطار إنساني حول «محمود ونبيلة» زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، تقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن «ونس».

الفيلم حظى بمشاركات كثيرة في أكبر المهرجان السينمائية العربية والدولية، واقتنص عدة جوائز من أهمها جائزة (التانيت) البرونزي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس عام 2017، وجائزة (معهد العالم العربي) بمهرجان السينما العربية بباريس عام 2018، وجائزة (هيباتيا) البرونزية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي

أدباء الإسكندرية يحيون سهرة في حب أحمد قاصد كريم

ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

ايمان عادل تكتب: خيانة عبلة الرويني لنساء محمود درويش