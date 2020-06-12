بث فيلم «ونس» على منصة «الفيلم العربي» غدًا

تعرض منصة «مصنع الفيلم العربي القصير»، في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء غد السبت، الفيلم الروائي القصير «ونس» للمخرج المصري أحمد نادر، ضمن أسبوع الفيلم القصير الذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.«ونس» فيلم روائي قصير بطولة النجمين عبدالرحمن أبوزهرة ورجاء حسين، الفيلم تدور أحداثه في إطار إنساني حول «محمود ونبيلة» زوجين في الثمانين من عمرهما، يعيشان بمفردهما دون أولاد في بيت هادئ، تقوم الزوجة برعاية زوجها المريض حتى يلقى ربه فتصبح وحيدة تعيش مع ذكرياتها باحثه عن «ونس».الفيلم حظى بمشاركات كثيرة في أكبر المهرجان السينمائية العربية والدولية، واقتنص عدة جوائز من أهمها جائزة (التانيت) البرونزي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس عام 2017، وجائزة (معهد العالم العربي) بمهرجان السينما العربية بباريس عام 2018، وجائزة (هيباتيا) البرونزية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عام 2018، وتنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.