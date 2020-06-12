العراق: الحوار مع واشنطن تطرق لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد

أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية تطرق لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.اتفقتا الولايات المتحدة والعراق، في وقت سابق، على أن تواصل واشنطن خلال الأشهر المقبلة تخفيض وجودها العسكري في العراق، والحوار مع الحكومة العراقية بشأن وضع القوات المتبقية، في ضوء ما وصفه الطرفان بالتقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي.وفي بيان مشترك، صدر عقب جولة حوار إستراتيجي عبر الفيديو تناولت مختلف أوجه العلاقة بين الطرفين، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة أو إلى وجود عسكري دائم في العراق.من جانبها، التزمت بغداد بحماية قوات التحالف الدولي والمرافق العراقية التي تستضيفها بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص وجود تلك القوات، بعد سلسلة هجمات صاروخية ألقي باللوم فيها على فصائل موالية لإيران.وبعد أشهر على الفتور الذي ساد العلاقات بين البلدين، عاد العراق والولايات المتحدة أمس الخميس إلى طاولة المحادثات لإجراء "حوار إستراتيجي" هدفه المباشر إرساء نوع من الاستقرار بين الشريكين، على الرغم من أنّ هامش المناورة يبقى محدودا.