

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مواصلة حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وتتمكن من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بحجب قرابة 17 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع.أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض التجار بدائرة حى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر.وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم القيام بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط كلٍ من مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.. وبحوزته (15470) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.وضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (1500) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.