محمد علي رزق يكشف كواليس مشاركته في «ليالينا 80» (فيديو)

قال الفنان محمد علي رزق، أحد نجوم مسلسل ليالينا، إن دور "مرتضي" في مسلسل "ليالينا 80" كان بمثابة الحلم له، لأنه كان يريد أن يغير من الشخصية الكوميدية التي تعود عليها الجمهور.وأضاف الفنان محمد علي رزق، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن من السمات الظاهرية الأساسية في شخصية "مرتضى" ارتداء الذهب، لافتًا إلى أن الشخصية كانت "محدثة نعمة" وتعاني من النقص وكانت تعوض ذلك باللبس، منوهًا بأنه عاش في فترة الثمانينيات ويتذكر جيدًا تفاصيل تلك الفترة.كما أشار إلى أن دوره في مسلسل "أيوب" أيضًا كان انطلاقة له لتغيير نوعية الدور الذي يؤديه، والتأكيد على قدرته الفنية.مسلسل "ليالينا 80" بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد رشاد، سارة التونسي، ميدو عادل، تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.