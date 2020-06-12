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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار»: إثيوبيا تضيع الوقت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:16 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
عائشة حسن
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انتقد حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات الاستنكار، أسلوب المراوغة والمماطلة الذي ينتهجه المسئولون وحكومة دولة إثيوبيا في كل المناقشات بشأن سد النهضة.

وقال عصام خليل، رئيس الحزب، في بيان صحفي: إن مصر بادرت ومعها السودان في اتباع المسارات الدبلوماسية للوصول إلى حلول تحفظ حقوق البلدان الثلاثة، بينما الجانب الإثيوبي ما زال يمضي في درُب التنصل من الاتفاقات وإضاعة الوقت دون جدوى.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر شعبًا وقيادة لن تسمح بأي حال المساس بقطرة واحدة من حقها في مياه النيل، وليدرك الجميع أن الصبر الطويل يقابله رد عظيم.

وأضاف أنه على الجميع الاضطلاع بدوره للحلول مع إلزام بوقف إجراءات ملء بحيرة سد النهضة وتحقيق الرؤية المصرية المطروحة حتى لا تكون النتائج غاية الخطورة.

وأشار إلى أن مصر تتعامل حتى اللحظة بأخلاقيات أصحاب الحضارة ومراعاة الإخاء والجيرة والصداقة، ولكن لا مجال للرهان على ذلك كله أمام حياة أمة تعدادها ١٠٠ مليون مواطن.

واختتم قائلًا: "نجدد تفويضنا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه من تدابير وإجراءات لحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ونؤكد اصطفاف جموع الشعب سندًا للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية".

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