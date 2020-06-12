إطلاق مبادرة التبرع ببلازما المتعافين من كورونا فى الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن إطلاق مبادرة للتبرع بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لإعادة استخدامها في حالات الإصابات الصعبة بفيروس الكورونا، والتي يتطلب استكمال علاجها ببلازما المتعافين من الفيروس.ويأتي ذلك وفقًا لأحدث بروتوكولات العلاج، على أن يتم ذلك بوحدة خاصة داخل معامل مستشفى الجراحة بالجامعة، تحت إشراف نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين برئاسة دكتورة شهيره الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة.وقال رئيس الجامعة، إنه هو وأسرته كاملة، التي منَّ الله عليهم بالشفاء، سيكونون أول المتبرعين بالبلازما وفقًا للقواعد الطبية المنظمة لذلك، وعلى الراغب في التبرع بالبلازما التوجه إلى معمل مستشفى الجراحة داخل الحرم الجامعي لسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة قبل التبرع.ومن جانبه أوضح ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تلك المبادرة تأتي استمرارًا للتأكيد على دور الجامعة في أداء رسالتها في خدمة المجتمع وتطوير أساليب الرعاية الصحية.وأضاف عميد كلية الطب، أنه تم تشكيل فريق من المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب تحت إشرافه، والدكتور عاصم العيسوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، ودكتورة شهيرة الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب، ودكتور عصام علي حسن، عضو اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا، ودكتور محمد صفاء الدين عرفه، مدير عام المستشفيات الجامعية، إضافة إلى عدد من شباب الأطباء والذين سبق وتم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومن الله عليهم بالشفاء، ومنهم: الطبيب إبرام ثابت، والطبيب أحمد عادل، وكذلك بعض من الأطباء بمستشفى العزل بالجامعة.وقد وضعت تلك اللجنة بروتوكولًا محددًا لآليات وشروط التبرع وفقًا لأحدث النظم والبروتوكولات الصحية المعتمدة.