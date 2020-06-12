صلاة الجمعة من مسجد الحسين والخطبة عن رفع البلاء.. اليوم

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحسين بالقاهرة، كما سيتم البث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ مصطفى عبدالسلام، أحد أئمة مسجد الحسين بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة عن: أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم التمكن من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.ونوهت وزارة الأوقاف بأن إقامة الجمعة القادمة قاصرة على مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) فقط، بالأئمة والعاملين بالمسجد.