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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في أسبوع

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:54 م
البورصة
البورصة
أكرم عمران
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صعدت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ما انعكس على رأس المال السوقي لأسهم السركات المقيدة ليربح نحو 6.3 مليار جنيه بدعم من مشتريات المصريين، مسجلا نسبة صعود بلغت 1.1% ليغلق عند مستوي 574.4 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10831 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.98% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 5.09% مغلقا عند مستوي 1283 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 0.52% ليغلق عند مستوي 1494 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30، سجل ارتفاعا بنحو 1.83%مغلقا عند مستوي 12408 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.9%مغلقا الفترة عند 2040 نقطة.

وتراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.3 مليار جنيه، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 574.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 10،831.92 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.16%، ليغلق عند 12،408.26 نقطة. وتراجع كذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4،141.57 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر EGX ESG بنسبة 1.55 % ليغلق عند مستوى 1،494.8 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.65 %، ليغلق عند مستوى 1،625.83 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.35 %، ليغلق عند مستوى 2.040.67 نقطة.

بينما ارتفع منفردا مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 0.03 %، ليغلق عند مستوى 1.283.44 نقطة.

وسيطر على تعاملات العرب والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 8.5 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه على الترتيب.‎

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