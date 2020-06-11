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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ولادة وجراحة وخروج 3 حالات.. تقرير "المستشفيات التعليمية" اليومي عن كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:50 م
المستشفيات التعليمية
المستشفيات التعليمية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الخميس، إجراء الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة العديد من التدخلات الجراحية العاجلة لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها، بما يشمل جميع التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب، بما يشمل اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأفاد الدكتور عبدالفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي، بأن أحد المرضى المحتجزين بالمستشفى كحالة كورونا إيجابية بدأ يشكو من آلام مبرحة وبعد الكشف تبين وجود التهاب حاد وغرغرينا بالزائدة الدودية تستدعى التدخل الجراحى العاجل وأجرى الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى، وحالة المريض مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي، أن اليوم تم خروج ثلاث حالات جديدة بعد تعافيها حيث كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 15 يوما نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى وينتقلون الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى، لافتا إلى أنه من ضمن الحالات التى تعافت هي حالتي أب وأم خروجوا اليوم بعد أن خرج أبنائهم الثلاثة أول أمس، وهذا من الأمور الإيجابية التى رفعت الروح المعنوية لباقى المرضى ولجميع العاملين بالمستشفى.

ومن ناحية أخرى، أفاد الدكتور محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى، بأن المستشفى شهدت اليوم أول حالة ولادة قيصرية لأحد المصابات بفيروس كورونا المستجد والمحتجزة بالمستشفى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى حيث أجرى هذه العملية طاقم طبى متميز.
المستشفيات التعليمية
المستشفيات التعليمية
المستشفيات التعليمية
المستشفيات التعليمية

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