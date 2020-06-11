رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:49 م
حنين حسام
حنين حسام
إيمان ماهر
طباعة
تصدرت حنين حسام، تريند موقع تويتر، بعدما أحالت النيابة العامة، اليوم، مشاهير تطبيق "التيك توك"، حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم.

وتباينت التغريدات ما بين المطالبة بغلق التيك توك والقبض على بقية الأشخاص منتهكي الأخلاق العامة.

وقال إبراهيم الشيمي، أحد رواد "تويتر": "‏‎يا ريس اقفل TikTok الله يخليك إحنا بنضيع والله العظيم كفاية سفالة لحد كده"، بينما قالت سارة: "‏بالشفا يا حنين إنتي ومودة".

وتابعت التعليقات مطالبة بوضع رقابة على التيك توك فقال كريم: "‏اعملوا رقابة للتيك توك الزبالة ده أو تقفلوه خالص أحسن وترحمونا".

وعلق حسن محمود: "مبسوط جدا بالقرار وأكتر في اللي اسمها مودة الأدهم دي وسيبكم بقى من ادعاء المثالية، وإزاي وحرام وبتاع ده أقل حاجة ممكن تحصل للأشكال دي وعقبال الباقي"، وقال علي شعراوي: "‏تستاهل أتمنى تنظف البلد من الأشكال دي معدومين الشرف.. وياريت يقفلوا التيك توك نهائيا.. لأنه أصبح دعارة إلكترونية".

بينما دافعت أخرى عنها قائلة: "‏الشعب اللي معلق المشانق لحنين ومودة هو اللي دافع باستماتة عن عمرو وردة المتحرش وقعدو يقولو كلنا بنغلط، ولازم ياخد فرصة تانية كان فين بقا شرطة الأخلاق ساعتها؟‎".

وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنه أُعيد حبس المتهمة حنين حسام عقب مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

وكانت النيابة قد وجهت إلى حنين ومودة الأدهم تهم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، ووجهت للباقين تهمة الاشتراك معهم في الجريمتين المشار إليهما.

كما وجهت لأحدهم تهمة حيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وكانت غرفة المشورة أيدت، الثلاثاء، إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، قبل أن تعيد النيابة حبسها بعد ظهور أدلة جديدة.
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات
حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

كواليس عزل وزير الإسكان لنفسه بعد مخالطته مصابًا بكورونا (خاص)

السيسى: مواجهة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين دول إفريقيا

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

رئيس حي الأسمرات: المشروع وفر 18 ألف وحدة لنقل الأهالي من العشوائيات

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

اليورو «الصيني» يضع طفلا في سويسرا تحت طائلة التحقيق

وباء كورونا يلقي بظلاله على المستقبل الاقتصادي للشباب

كورونا تدفع الأمريكيين لأحضان المنجمين

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة ولحظة الحقيقة
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات