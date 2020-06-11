حنين حسام تتصدر تويتر بعد إحالتها للجنايات

تصدرت حنين حسام، تريند موقع تويتر، بعدما أحالت النيابة العامة، اليوم، مشاهير تطبيق "التيك توك"، حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم.وتباينت التغريدات ما بين المطالبة بغلق التيك توك والقبض على بقية الأشخاص منتهكي الأخلاق العامة.وقال إبراهيم الشيمي، أحد رواد "تويتر": "‏‎يا ريس اقفل TikTok الله يخليك إحنا بنضيع والله العظيم كفاية سفالة لحد كده"، بينما قالت سارة: "‏بالشفا يا حنين إنتي ومودة".وتابعت التعليقات مطالبة بوضع رقابة على التيك توك فقال كريم: "‏اعملوا رقابة للتيك توك الزبالة ده أو تقفلوه خالص أحسن وترحمونا".وعلق حسن محمود: "مبسوط جدا بالقرار وأكتر في اللي اسمها مودة الأدهم دي وسيبكم بقى من ادعاء المثالية، وإزاي وحرام وبتاع ده أقل حاجة ممكن تحصل للأشكال دي وعقبال الباقي"، وقال علي شعراوي: "‏تستاهل أتمنى تنظف البلد من الأشكال دي معدومين الشرف.. وياريت يقفلوا التيك توك نهائيا.. لأنه أصبح دعارة إلكترونية".بينما دافعت أخرى عنها قائلة: "‏الشعب اللي معلق المشانق لحنين ومودة هو اللي دافع باستماتة عن عمرو وردة المتحرش وقعدو يقولو كلنا بنغلط، ولازم ياخد فرصة تانية كان فين بقا شرطة الأخلاق ساعتها؟‎".وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أنه أُعيد حبس المتهمة حنين حسام عقب مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.وكانت النيابة قد وجهت إلى حنين ومودة الأدهم تهم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، ووجهت للباقين تهمة الاشتراك معهم في الجريمتين المشار إليهما.كما وجهت لأحدهم تهمة حيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.وكانت غرفة المشورة أيدت، الثلاثاء، إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، قبل أن تعيد النيابة حبسها بعد ظهور أدلة جديدة.