طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطن الذي كان يستهلك 50 كيلووات كان يدفع 16 جنيهًا، ووفقًا للتعريفة الجديدة التي ستطبق من أول يوليو المقبل سيدفع 20 جنيهًا، وبذلك يكون مدعوما من الدولة بـ40 جنيهًا، مشيرا إلى أن المواطن الذي يستهلك 650 كيلووات شهريًا، ستزيد فاتورته 105 جنيهات.وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، مساء اليوم الخميس، أن المواطن الذي كان يستهلك 100 كيلووات كان يدفع 37 جنيها، ووفقًا للتعريفة الجديدة فسيدفع 45 جنيها، والمواطن الذي يستهلك 200 كيلووات سيدفع 30 جنيهًا زيادة.وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المنزلية، وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضي 21%.