رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:46 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطن الذي كان يستهلك 50 كيلووات كان يدفع 16 جنيهًا، ووفقًا للتعريفة الجديدة التي ستطبق من أول يوليو المقبل سيدفع 20 جنيهًا، وبذلك يكون مدعوما من الدولة بـ40 جنيهًا، مشيرا إلى أن المواطن الذي يستهلك 650 كيلووات شهريًا، ستزيد فاتورته 105 جنيهات.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، مساء اليوم الخميس، أن المواطن الذي كان يستهلك 100 كيلووات كان يدفع 37 جنيها، ووفقًا للتعريفة الجديدة فسيدفع 45 جنيها، والمواطن الذي يستهلك 200 كيلووات سيدفع 30 جنيهًا زيادة.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المنزلية، وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضي 21%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك في بيان رسمي: نواصل العمل لاستعادة لقب نادي القرن

الحكومة: عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

رئيس حي الأسمرات: المشروع وفر 18 ألف وحدة لنقل الأهالي من العشوائيات

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

اليورو «الصيني» يضع طفلا في سويسرا تحت طائلة التحقيق

وباء كورونا يلقي بظلاله على المستقبل الاقتصادي للشباب

كورونا تدفع الأمريكيين لأحضان المنجمين

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة ولحظة الحقيقة
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات