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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس حزب الوفد يوجه التحية لجيش مصر الأبيض

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:38 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية، والدور الكبير الذي يبذلونه والتضحيات التي يقدمونها من أجل القضاء على فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

ووجّه أبوشقة التحية لهم، قائلًا: "تحية للجيش الأبيض والطبيب عندما يمارس عمله فهو يؤدي رسالة وليس مهنة، فمن سقطوا ضحايا لهذه الفيروس وقدموا أرواحهم لإنقاذ المرضى في منزلة الشهداء، والشهيد هو من يقدم روحه لينقذ الآخرين وهذه رسالة مقدسة".

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