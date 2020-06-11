ضبط 177 شخصًا خرقوا حظر التجوال بسوهاج

أعلنت مديرية أمن سوهاج، أنه فى إطار تطبيق القانون وقرار مجلس الوزراء بحظر حركة التجوال فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط 177 شخصًا خرقوا قرار حظر التجوال.وتلقى اللواء الدكتور حسن محمود؛ مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية بضبط 177 شخصًا خرقوا قرار حظر التجوال في عدد من المدن والقرى التابعة للمحافظة.وأكدت المديرية فى بيان لها أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بعد استثناء الفئات التى حددها مجلس الوزراء، وما تم تقديره بمعرفة مأمورى الضبط القضائى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.