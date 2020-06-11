رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 18 مصابًا من كورونا بـ«عزل المدينة الجامعية بسموحة»

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:07 م
كورونا
كورونا
هبه عويضه
طباعة
أعلنت إدارة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، عن تعافى 18 حالة جديدة من فيروس كورونا، اليوم الخميس، بعد تماثلهم للشفاء، ومغادرتهم مقر الحجر الصحي المخصص للحالات البسيطة والمستقرة.

وقالت الدكتورة هبة عبدالكريم، مدير عزل المدينة الجامعية بـ«سموحة»، لـ«الدستور» إنه قد غادر العزل، 18 حالة تعافٍ جديدة من الحجر الصحي بسموحة، كما تم خروج حالة جديدة للعزل المنزلي طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وهي الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو مستقرة، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأضافت أنه تم تحويل حالة تتطلب الرعاية الصحية إلى مستشفي الغزل، مع استقبال المدينة لحالة إصابة واحدة، مشيرة إلى أن عدد نزلاء الحجر الصحي الذين يتلقون الرعاية بالمدينة الجامعية بسموحة، أصبح 30 حالة.

موضوعات متعلقة

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

وزير الإسكان يعزل نفسه بالمنزل لمخالطته مصابًا بكورونا

الصحة

تشارك مرضى كورونا أجهزة التنفس لفترة قصيرة آمنا

الصحة العالمية تعلق على لغط «المصابين بلا أعراض»

دراسة: الكمامات ضرورية للسيطرة على كورونا

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

منوعات

طوكيو تسمح لجميع الشركات بالعودة للعمل من 19 يونيو

«ديزني لاند» في كاليفورنيا يفتح أبوابه مجددًا في يوليو

آباء يحاولون السفر إلى أوكرانيا لأخذ أطفال وضعتهم أمهات بديلة

«قرار تاريخي» بكرة القدم الأميريكية تضامنا مع «فلويد»

مقالات الرأي
محمود عابدين
{ إلى: "العاهر" و"الصهيونى" و"الخائن".. ستنتصر مصر وليبيا بإذن الله تعالى }
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
المزيد

الثقافة

عبد الدايم: قوانين الثقافة تهدف لخلق جيل جديد من المبدعين

فتحي عبد الله: ما قاله «سليم» وفعله «درويش» يحدث كل يوم

بتوجيهات السيسي.. «الوزراء» يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير

بشير مفتي: بوح سليم بركات بسر «درويش» خيانة للصداقة