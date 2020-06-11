شفاء 18 مصابًا من كورونا بـ«عزل المدينة الجامعية بسموحة»

أعلنت إدارة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، عن تعافى 18 حالة جديدة من فيروس كورونا، اليوم الخميس، بعد تماثلهم للشفاء، ومغادرتهم مقر الحجر الصحي المخصص للحالات البسيطة والمستقرة.وقالت الدكتورة هبة عبدالكريم، مدير عزل المدينة الجامعية بـ«سموحة»، لـ«الدستور» إنه قد غادر العزل، 18 حالة تعافٍ جديدة من الحجر الصحي بسموحة، كما تم خروج حالة جديدة للعزل المنزلي طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وهي الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو مستقرة، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.وأضافت أنه تم تحويل حالة تتطلب الرعاية الصحية إلى مستشفي الغزل، مع استقبال المدينة لحالة إصابة واحدة، مشيرة إلى أن عدد نزلاء الحجر الصحي الذين يتلقون الرعاية بالمدينة الجامعية بسموحة، أصبح 30 حالة.