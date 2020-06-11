بالأسماء.. ندب 9 قضاة مساعدين لوزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 254 لسنة 2020 بندب عدد من القضاة للعمل مساعدين لوزير العدل المستشار عمر مروان.ونص القرار على ندب كل من القاضي حسام هشام علي صادق، لشئون التعاون الدولي والثقافية، وعلاء الدين عبد الحليم عبد العزيز سهمان، لشئون مجلس النواب والإعلام، وإبراهيم سيد حسين خلف الله، لشئون مكافحة الفساد والشكاوي.وندب ربيع قاسم أحمد ربيع، لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، وطارق على أحمد كامل، لشئون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، ومحمد الفيصل يوسف أحمد يوسف، لشئون الإدارات القانونية، وتامر عبد الحميد فرجانى، لشئون الكسب غير المشروع، وأمل محمود عطا عمار، لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وشريف فاروق حامد الدياسطي، لشئون المكتب الفني.