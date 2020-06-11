التخطيط: اتجاه الدولة حاليًا لتقديم الخدمات إلكترونيًا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات"، والخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا وجهود الوزارة في توفير تلك الخدمات خلال الفترة الماضية.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية.وتابعت أن مهمة المشروع تعتمد على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، والاستفادة من نجاح مختلف البرامج التابعة للوزارة، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.وأكدت أن المشروع يهدف إلى دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيرة إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.وأشارت السعيد إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث قيامها بتطوير عدد من خدمات المحليات والتى يمكن المواطن الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمراكز تقديم تلك الخدمة مما يخفف العبء عن تلك المراكز بنسبة تتراوح من 70:75%.وأضافت أن الدولة تتجه حاليًا نحو تقديم معظم خدمات المواطنين عن طريق البوابة الإلكترونية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين لاحتواء الأزمات والأوبئة كأزمة فيروس كورونا المستجد.وفي إطار متابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعملية تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات للمواطنين وإتاحتها إلكترونيًا حرصًا من الوزارة على دعم تنفيذ الإجراءات التي تراعي التباعد الاجتماعي بين المواطنين، قام اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع المحليات بالوزارة، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والعميد سامى زكريا والمهندس محمد عبد المنعم مديرا المشروع بالوزارة بتفقد عملية البدء التجريبى لتشغيل المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ومتابعة موقف تشغيل المراكز التكنولوجية وعرض مؤشرات أدائها، وكذلك متابعة إنهاء الأعمال التي تسبق إتاحة الخدمات المميكنة على البوابة الالكترونية.وأكد اللواء محمد عزى علي التنسيق الكامل بين الوزارة والمراكز التكنولوجية بالدقهلية فى تقديم الدعم اللازم للكوادر البشرية، موجهًا الشكر لمحافظ الدقهلية على جهوده الملموسة فى مختلف القطاعات بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بالمراكز التكنولوجية.