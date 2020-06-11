سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-6-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 11/يونيو/2020 - 06:18 ص
ياسمين محمودطباعة
تباينت أسعار الدينار الكويتي، اليوم الخميس 11-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى في بنك عودة للشراء 51.67 جنيه وللبيع 52.81 جنيه.
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة مقابل الجنيه المصري للشراء 51.67 وللبيع 52.81، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.37 وللبيع 51.75، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 وللبيع 52.84، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.20 وللبيع 52.81، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.75 وللبيع 52.38، أما في بنك مصر فسجل للشراء 50.72 وللبيع 52.74.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الخميس:
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة مقابل الجنيه المصري للشراء 4.33 وللبيع 4.42، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 4.33 وللبيع 4.42، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 4.33 وللبيع 4.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.31 وللبيع 4.42، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.30 وللبيع 4.42، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 4.30 وللبيع 4.41.
أسعار الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي للشراء 4.30 وللبيع 4.33، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 4.29 وللبيع 4.33، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.29 وللبيع 4.32، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.28 وللبيع 4.33، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 4.28 وللبيع 4.32.
أما في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.24 للشراء وللبيع 4.32، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 4.22 وللبيع 4.32، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 4.22 وللبيع 4.32، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 4.22 وللبيع 4.33، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.21 وللبيع 4.32.
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الجينه المصريسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 52.43 وللبيع 52.81، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.38 وللبيع 52.96، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.36 وللبيع 52.74، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.90 وللبيع 52.81.
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة مقابل الجنيه المصري للشراء 51.67 وللبيع 52.81، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 51.37 وللبيع 51.75، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 وللبيع 52.84، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.20 وللبيع 52.81، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.75 وللبيع 52.38، أما في بنك مصر فسجل للشراء 50.72 وللبيع 52.74.
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الخميس:
أسعار الدرهم الاماراتيسجل الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 4.36 وللبيع 4.41، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 4.34 وللبيع 4.41، وفي البنك المصري الخليجي 4.33 وللبيع 4.42، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.33 وللبيع 4.42، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 وللبيع 4.42.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة مقابل الجنيه المصري للشراء 4.33 وللبيع 4.42، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 4.33 وللبيع 4.42، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 4.33 وللبيع 4.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.31 وللبيع 4.42، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.30 وللبيع 4.42، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 4.30 وللبيع 4.41.
أسعار الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي للشراء 4.30 وللبيع 4.33، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 4.29 وللبيع 4.33، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.29 وللبيع 4.32، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.28 وللبيع 4.33، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 4.28 وللبيع 4.32.
أما في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.24 للشراء وللبيع 4.32، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 4.22 وللبيع 4.32، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 4.22 وللبيع 4.32، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 4.22 وللبيع 4.33، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.21 وللبيع 4.32.