«النقل»: مليون مواطن استقلوا المترو أمس

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تشغيل 372 رحلة بالخط الأول للمترو، أمس الثلاثاء، حيث نقلت ألفا و606 ركاب خلال تلك الرحلات.وأوضحت وزارة النقل، في بيانها، أنه تم نقل 395 ألف راكب فى الخط الثاني للمترو، من خلال 409 رحلات، بينما تم نقل 61 ألف راكب بالخط الثالث للمترو، ليكون إجمالى ما تم نقلهم بالمترو أمس، مليون راكب بإجمالى 1097.كانت وزارة النقل أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات المحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.