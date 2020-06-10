خبير: الاقتصاد العالمي سيتراجع إلى مستويات حادة

قال أحمد ياسين، خبير الاقتصاد السياسي، إن توقعات أغلب الاقتصاديين التي تستند إلى تقارير ودراسات وبحوث اقتصادية شاملة، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيدخل في مرحلة ركود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف أحمد ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد العالمي سيتراجع إلى مستويات حادة جدا، وسيستمر ذلك التراجع فترة زمنية طويلة، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى أن فترة التراجع قد تستمر إلى ما يقارب العشر سنوات.وأشار إلى أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يخص نسبة التراجع في الاقتصاد، جاء متفائلا بعض الشيء في ظل كل تلك الخسائر والعواقب.وأكد أن هناك انعكاسات خطيرة من المتوقع أن يشهدها الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة تأثر النظام المالي العالمي بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك توقعات تشير إلى أن هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي قد تهتز، وذلك بعدما أعلنت الصين عن اليوان الرقمي، الذي سيعمل على اهتزاز سيطرة الدولار.