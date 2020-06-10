«القومي للمرأة» يثمن إطلاق الرقابة المالية تطبيق «تمكين المرأة»

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بإطلاق أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة Empowering Women"، والذي يتيح قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات.وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، عن بالغ سعادتها بإطلاق هيئة الرقابة المالية أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات، ما يدفع المرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة سيقوم بتوعية السيدات بأهمية التطبيق الذي يتيح فرص حقيقية لتمكين المرأة، من خلال فروع المجلس في المحافظات ووسائل التواصل الإجتماعي.الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية قد دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 والتي توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها، وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وأمهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام.