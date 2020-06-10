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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أهالى الحسكة يعترضون رتلا أمريكيا ويجبرونه على التراجع

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:44 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
مروة عنبر
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اعترض أهالي قرية الدردارة وحاجز للجيش العربي السوري، رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية وأجبروه على العودة في ناحية تل تمر شمال غرب الحسكة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن عناصر حاجز للجيش السورى اعترضوا رتل آليات أمريكي في قرية الدردارة، في حين تجمع عدد من أهالي القرية ورشقوا العربات بالحجارة ومنعوها من المرور وعادت أدراجها باتجاه المنطقة التي أتت منها.

ويتصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري للعديد من الأرتال الأمريكية أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة والعودة من حيت أتت، بعد رشقها بالحجارة ووسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود القوات الأمريكية على الأراضي السورية.

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