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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:24 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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يبحث كثيرون عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 حيث يستعد أولياء الأمور والطلاب للعام الدراسي الجديد لعام ٢٠٢١ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

وفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فإن التعليم بشكل كبير سيعتمد على طريقة الأونلاين والتعليم عّن بعد خلال العام الدراسي المقبل، ويقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه يوجد كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال الأيام السابقة لمساعدة الطلاب على الدراسة من المنزل كان أبرزها المكتبة الرقمية "https:study.ekb.eg"، ووفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم فإن هذه المكتبة تحتوى على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من "KG1" حتى "G12"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

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ولم تتهاون وزارة التربية والتعليم فب منصات تفاعلية أيضا فقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي توفير منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، مسجل عليها 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولي أمر.


وقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة له أن هذه المنصة تستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي، كما يتم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.


وعن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 يقول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع أن يكون في نهاية سبتمبر أو بداية اكتوبر ولَم يتم تحديد الموعد حتي الآن علي أن يتم اعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي تبدا ٢١ يونيو وتنتهي يوم ٢١ يوليو المقبل.

ووفقا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيكون هناك بدائل كثيرة للعام الدراسي المقبل منها الدراسة اون لاين أو توزيع الطلاب علي أيام الاسبوع منعا للتزاحم في الفصول او المدارس، وأشار وزير التربية والتعليم أن عقب امتحانات الثانوية العامة سوف يتم الاعلان رسميا عّن كل شيء وعقب الوصول لحلول مرضية تحافظ في المقام الاول علي صحة الطلاب.

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