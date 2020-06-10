رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:53 م
أحمد عوضطباعة
يبحث كثيرون عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020 وطريقة تقديم رياض الأطفال والإرشادات وكيفية التسجيل، حيث وزعت وزارة التعليم تعميمًا رسميًا على جميع إدارات التعليم أن الطلب بدأ في 1 يونيو وينتهي في 30 يونيو 2020.
خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2020
-يجب الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالتسجيل للقبول في الصف الأول الابتدائي 2020-2021.
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-يجب في هذه الخطوة كتابة الرقم القومي للطالب، وكتابة تاريخ الميلاد كامل.
-يجب تسجيل نوع الطالب أو الطالبة (ذكر/أنثى).
-كتابة وتسجيل محافظة ميلاد الطالب.
-وأخيرا يجب القيام بالضعط على كلمة "تسجيل الدخول" وذلك من أجل التسجيل في الصف الاول الابتدائي 2020.
رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2020
-يجب التأكد من الدخول على رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2020 وهو: parent.emis.gov.eg وإرسال الطلب للصف الأول من المدرسة الابتدائية في عام 2020 ، وإرفاق رقم هوية الوالدين.
-عند تقديم الصف الأول من عام 2020، يمكن للآباء تسجيل أكبر عدد ممكن من المدارس كما يحلو لهم.
-يمكن للوالدين تعديل المدارس المسجلة إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.
-يجب على الآباء تسجيل رقم هاتفهم المحمول والبريد الإلكتروني بدقة.
-يجب تحديد إقليم وعنوان المنزل بدقة، لأنه من المستحيل تعديله بعد حفظه.
-اكتب عنوان السكن بالتفصيل لأنه يعتبر من أهم معايير القبول في المدرسة.
-يمكن للوالدين دخول المدرسة حيث يتم قبول ابنهم من خلال التطبيقات الإلكترونية.
تقديم رياض الأطفال
-يجب أن يكون عمر الطفل أكثر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.
الأوراق والمستندات المطلوبة
- يجب إحضار شهادة ميلاد الطفل، شهادة أصلية (كمبيوتر)،
- يجب إرفاق 5 صور ضوئية للشهادة.
- وجود 4 صور شخصية للطفل الذي يقدم.
- يجب أن يتوفر صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل هذا الطفل.
- يجب عند تقديم رياض الأطفال وجود صورة بطاقة والدة الطفل، وذلك قبل التقديم.