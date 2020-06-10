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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:53 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
أحمد عوض
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يبحث كثيرون عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020 وطريقة تقديم رياض الأطفال والإرشادات وكيفية التسجيل، حيث وزعت وزارة التعليم تعميمًا رسميًا على جميع إدارات التعليم أن الطلب بدأ في 1 يونيو وينتهي في 30 يونيو 2020.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2020

-يجب الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالتسجيل للقبول في الصف الأول الابتدائي 2020-2021.

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-يجب في هذه الخطوة كتابة الرقم القومي للطالب، وكتابة تاريخ الميلاد كامل.

-يجب تسجيل نوع الطالب أو الطالبة (ذكر/أنثى).

-كتابة وتسجيل محافظة ميلاد الطالب.

-وأخيرا يجب القيام بالضعط على كلمة "تسجيل الدخول" وذلك من أجل التسجيل في الصف الاول الابتدائي 2020.

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2020 

-يجب التأكد من الدخول على رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2020 وهو: parent.emis.gov.eg وإرسال الطلب للصف الأول من المدرسة الابتدائية في عام 2020 ، وإرفاق رقم هوية الوالدين.

-عند تقديم الصف الأول من عام 2020، يمكن للآباء تسجيل أكبر عدد ممكن من المدارس كما يحلو لهم.

-يمكن للوالدين تعديل المدارس المسجلة إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

-يجب على الآباء تسجيل رقم هاتفهم المحمول والبريد الإلكتروني بدقة.

-يجب تحديد إقليم وعنوان المنزل بدقة، لأنه من المستحيل تعديله بعد حفظه.

-اكتب عنوان السكن بالتفصيل لأنه يعتبر من أهم معايير القبول في المدرسة.

-يمكن للوالدين دخول المدرسة حيث يتم قبول ابنهم من خلال التطبيقات الإلكترونية.

تقديم رياض الأطفال

-يجب أن يكون عمر الطفل  أكثر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.
  الأوراق والمستندات المطلوبة
- يجب إحضار شهادة ميلاد الطفل، شهادة أصلية (كمبيوتر)،
- يجب إرفاق 5 صور ضوئية للشهادة.
- وجود 4 صور شخصية للطفل الذي يقدم.
- يجب أن يتوفر صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل هذا الطفل. 
- يجب عند تقديم رياض الأطفال وجود صورة بطاقة والدة الطفل، وذلك قبل التقديم.

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