مهجة غالب: تركت سرير المستشفى لمن يحتاجه وعدت للعزل المنزلي

قالت النائبة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إنها بدأت العلاج في المنزل عند بداية إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن بعد أن تدهورت حالتها ذهبت إلى المستشفى، وعندما بدأت فى التعافي عادت إلى المنزل لاستكمال العلاج من أجل ترك السرير لشخص يكون فى حاجة إليه.وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها فى العزل المنزلى الآن ومازالت تعانى من بعض الأعراض، متوجهة بالشكر للأطقم الطبية على دورهم الكبير في مواجهة الفيروس القاتل.ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن الأعراض تأتي وتذهب، ولكنها ليست شديدة كما كانت في السابق، مشيرة إلى أنها لم يتم حقنها ببلازما المتعافين حتى الآن.ووجهت رسالة للمصريين قالت خلالها: "لازم الناس تساعد الطاقم الطبي، وتحافظ على نفسها، مخالفة التعليمات الصحية والوقائية تؤدي إلى الهلاك"، مشددة على أن جائحة كورونا أزمة عالمية وليست مصرية فقط، وعلينا الأخذ بالأسباب.