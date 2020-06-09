السيطرة على حريق شب في مصنع موبيليا بعين شمس

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شبّ بإحدى مصانع الموبيليا بعين شمس.كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجده بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع موبيليا بمنطقة مساكن عين شمس.تم الدفع بخمس سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وتبين أن النيران اندلعت داخل (كابينة) الدوكو التابعة لمصنع الأثاث، ثم اندلعت النيران في المبني بالكامل وجاري عملية التبريد لضمان عدم اندلاع النيران مرة أخرى.