«التصديري للحاصلات» يكشف حجم الصادرات الزراعية: 34% يذهب لأوروبا

قال عبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تصدر سنويا منتجات زراعية بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار.ولفت الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة، موضحا أن فتح الأسواق للحاصلات الزراعية يحتاج من سنة ونصف إلى سنتين، حتى يتثنى للحجر الزراعي التأكد من سلامة المحصولات، ومطابقتها للجودة واشتراطات السلامة الغذائية.وأوضح الدمرداش، أن مصر تصدر الحاصلات الزراعية إلى 120 بلدا، 31% من الصادرات إلى دول عربية، و34% إلى دول الاتحاد الأوروبي، و16% إلى دول وسط آسيا، و20% إلى دول خارج الاتحاد الأوربي.